В МГУ решили пока не увольнять подозреваемого в мошенничестве замдекана

Замдекана юридического факультета МГУ и завкафедрой криминологии и уголовного права Владимир Степанов-Егиянц, арестованный по делу о мошенничестве, остается преподавателем университета. Об этом РБК сообщил ​заместитель декана юридического факультета МГУ Станислав Романов.

«У меня информации о том, что руководство рассматривало этот вопрос [об увольнении], нет. Мы ждем официальных документов по уголовному делу, мы не можем принимать решения по сообщениям из СМИ», — пояснил он.

Романов добавил, что преподаватель находится в отпуске, поскольку сейчас июль, и занятий в вузе нет.

Владимир Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Степанов-Егиянц, действуя в составе группы лиц, с помощью поддельного паспорта вывел потерпевшего (его имя в ходе слушаний следствие не указало) из состава учредителей коммерческой организации ОАО «Автофинанс» и похитил его имущество, причинив ущерб на сумму более 25 млн руб.

В минувший вторник, 10 июля, в ходе заседания в Тверском райсуде также стало известно, что МВД проверяет причастность Степанова-Егиянца и к мошенничеству со зданием гостиницы «Холидей Инн». Защита подозреваемого указывала, что эта махинация не имеет отношения к предмету уголовного дела. В результате сотрудника МГУ арестовали до 7 сентября.

О задержании Степанова-Егиянца стало известно в субботу, 7 июля.

Помимо того, что подозреваемый является преподавателем, в университете он состоит в ревизионной комиссии фонда управления целевым капиталом МГУ имени М.В. Ломоносова «Фонд развития МГУ». «Все желающие внести посильный вклад в дело укрепления и развития МГУ могут обратиться по данному вопросу к помощнику проректора В.Г. Степанову-Егиянцу», — говорится в сообщении на сайте вуза.