Почти 60% россиян слышали о «Короле и шуте», о Горшеневе — в разы меньше Среди песен группы самой узнаваемой стала с фразой «пойдем, приятель, в лес»

О группе слышали 57% россиян, о ее основателе — только 23%. Около трети жителей страны часто или иногда слушают песни «КиШа». В числе самых запомнившихся — «Лесник», «Кукла колдуна» и «Прыгну со скалы»

Михаил Горшенев в 2013 году (Фото: Бобылев Сергей / ТАСС)

Около половины жителей России слышали о группе «Король и шут» и могут назвать хотя бы три композиции в ее исполнении, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК). Исследование приурочено ко дню памяти основателя группы Михаила Горшенева, который умер 19 июля 2013 года.

57% респондентов сообщили, что слышали о «Короле и шуте», больше всего осведомленных среди молодежи от 25 до 34 лет (75%). Менее всего о группе наслышаны люди старше 55 лет (31%).

Осведомленность о коллективе чаще демонстрировали мужчины (61% против 54% среди женщин); жители Москвы и Санкт-Петербурга (63% против 55% среди жителей остальных городов); люди, имеющие высшее образование (64%) и высокий уровень дохода (62%).

65% тех, кому знакомо творчество группы, нравятся их песни.

Опрос проводился в июле 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше во всех федеральных округах России.

Почти все из тех, кто знаком с группой, верно указали, что она исполняла песни в стиле панк-рок (92%) или что большинство ее песен основаны на страшных историях и сказках (74%). Однако каждый второй ошибался, утверждая, что в «КиШе» был только один вокалист.

Про Горшенева среди опрошенных знали в два раза меньше людей, чем про группу — 23%. Самой запоминающейся чертой музыканта респонденты назвали ирокез (64%).

В среднем по три песни «Короля и шута» смогли назвать 44% россиян (14% были знакомы с репертуаром коллектива очень хорошо).

В число самых известных треков вошли:

«Лесник» (это в ней есть слова «пойдем, приятель, в лес»);

«Кукла колдуна»;

«Прыгну со скалы»;

«Ели мясо мужики»;

«Проклятый старый дом».

Россияне из различных возрастных групп по-разному узнали о «Короле и шуте». Большинство познакомились с группой во время ее активного творчества (35% — в период с 2000 по 2012 год; 31% — до 2000-го). Сейчас этим людям 35-44 года, они чаще всего узнавали о группе от друзей (более 50%). Опрошенные старше 45 лет впервые слышали композиции «КиШа» на радио (37%).

Более молодые респонденты чаще узнавали о коллективе из социальных сетей (29%), от друзей (26%) и родителей (19%). Еще один источник информации — сериал «Король и Шут» (5%).

Треть россиян с той или иной периодичностью слушают песни «КиШа». 6% делают это регулярно, по 13% — часто или иногда. Самыми большими фанатами группы оказались мужчины от 25 до 44 лет из Центрального федерального округа с высшим образованием и высоким уровнем дохода.