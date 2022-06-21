Почти половина молодых россиян не смогла вспомнить ни одной песни Цоя

Российская молодежь начинает забывать кумира 1980-х Виктора Цоя. Почти половина опрошенных моложе 24 лет не смогла назвать ни одной песни музыканта, а поклонниками его творчества оказалось 10% молодых людей

С творчеством группы «Кино» и Виктора Цоя знакомы 98% россиян, показал опрос аналитического центра НАФИ, проведенный к 21 июня — дню рождения музыканта, которому в этот день исполнилось бы 60 лет. Наиболее популярно песней Цоя среди россиян стала «Группа крови» — ее назвали 60% опрошенных.

85% опрошенных признались, что им нравятся песни группы. Большинство (69%) считают, что хорошо знают биографию и песни музыканта, поверхностно знакомы с творчеством Цоя 29% жителей России.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в июне 2022 года. Опрошено 2000 человек 18 лет и старше в 53 регионах. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Хотя бы одну песню смогли назвать 79% россиян, а каждый пятый (21%) затруднился с ответом.Среди тех, кто не смог вспомнить ни одной композиции группы, преобладают молодые люди (44% среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет) и россияне старше 55 лет (32%).

Только 9% опрошенных заявили, что песни Цоя им не нравятся. Больше всего поклонников творчества группы «Кино» среди россиян среднего возраста — среди россиян в возрасте от 35 до 54 лет 90% говорят, что любят его. А вот среди россиян пенсионного и предпенсионного возраста (старше 55 лет) поклонниками музыканта себя назвали только 16%. Среди молодежи ценителей творчества музыканта таких меньшинство — всего 10% в группе от 18 до 24 лет.

В топ-5 песен группы «Кино», по мнению россиян, входят такие хиты, как «Группа крови» (60%), «Звезда по имени Солнце» (35%), «Кукушка» (29%), «Пачка сигарет» (24%) и «Перемен требуют наши сердца» (20%). Среди других известных композиций: «Восьмиклассница» (16%), «Алюминиевые огурцы» (9%), «Когда твоя девушка больна» (6%) и «Спокойная ночь» (5%).

Также опрошенные сравнили музыку современности с хитами десятилетне давности. Большинство склоняются к тому, что хорошей музыки стало меньше (63%). Такого мнения придерживаются преимущественно респонденты среднего возраста — от 35 до 44 лет (71%) и россияне старше 55 лет (70%). Молодежь, напротив, чаще считает, что хорошей музыки стало больше. Так говорит каждый четвертый (24%) в возрасте от 18 до 24 лет.

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Виктор Цой родился в 1962 году в Ленинграде. Музыкальную карьеру он начал в группе «Палата № 6» в 1978 году. Затем он основал группу «Гарин и гиперболоиды», которая в 1982 году сменила название на «Кино». Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года.

В 2020 году песня «Мы ждем перемен», написанная музыкантом в 1986 году, стала одним из символов протестов в Белоруссии.