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Общество ,  
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Появился первый арестованный после претензий к десяткам ростовских судей

В Москве арестовали главу управления судебного департамента Ростовской области Рощевского
Андрей Рощевский
Андрей Рощевский (Фото: rb.rgup.ru)

Начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского арестовали по обвинению в посредничестве в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Рощевскому грозит до 12 лет лишения свободы. В чем конкретно его подозревают, в суде не уточнили.

«Коммерсантъ» писал, что Рощевского арестовали до 28 мая. Незадолго до этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой по собственному желанию. 7 апреля ее полномочия прекращаются. «Это почетная отставка, статуса она не лишена», — подчеркнул собеседник издания.

По данным «Коммерсанта», 3 апреля в Ростов-на-Дону приехала бригада сотрудников ФСБ, МВД и СК. 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что московские оперативники провели обыски в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова, а также в нескольких областных. Собеседник портала рассказал, что ФСБ вышла на коррупционную схему, в которой замешаны как сотрудники судебной системы, так и чиновники. В списке подозреваемых числится 32 фамилии.

Источник «Коммерсанта» в силовых структурах сообщил, что ростовских судей заподозрили в получении взяток и мошенничестве (ст. 290 и 159 УК).

Теги
Басманный суд взяточничество Ростовская область новости
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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