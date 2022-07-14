Путин проиндексировал военные пенсии

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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию пенсий военных пенсионеров на 10%, документ опубликован на портале правовой информации.

Пенсии увеличиваются на 10% с 1 июня, их перерасчитают. Также в законе закреплена возможность для военных, которых комиссии признали негодными или ограниченно годными к прохождению службы, продолжить нести ее на некоторых должностях. Такие военные должны иметь госнаграды за участие в боевых действиях. Закон дал им право уйти в отставку в любой момент по состоянию здоровья.

В случае если такое лицо признают негодным к службе после получения военной травмы, оно сможет претендовать на единовременное пособие при увольнении. Однако получить его смогут лишь те, кто захочет не уходить в отставку. Получить выплату можно будет только один раз

Закон расширяет перечень лиц, которые могут получить пособие в случае гибели военнослужащего при исполнении, в том числе по призыву. В него внесли тех, кого государство признает воспитывавшим и содержавшим погибшего в течение как минимум пяти лет до совершеннолетия.

В последний раз выплаты для военных повысили в феврале на 8,6%.