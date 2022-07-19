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В Японии рекомендации об эвакуации из-за ливней получили 410 тыс. человек

В ряде регионов Японии ввели предпоследний, четвертый, уровень угрозы из-за продолжающихся сильных ливней. Уведомления об эвакуации получили около 410 тыс. человек в 210 тыс. домохозяйствах пяти префектур, пишет NHK
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

В западной и юго-западной части Японии около 410 тыс. человек получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней, следует из данных телеканала NHK, обнародовавшему сводную статистику по пяти префектурам.

Такие инструкции получили более 210 тыс. домохозяйств в префектурах Фукуока, Симанэ, Сага, Ямагути и Оита. Полученные жителями уведомления соответствуют четвертому уровню опасности из пяти, он состоит в необходимости немедленной эвакуации в безопасное место. Следующий, пятый уровень опасности, означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы.

Японская метеорологическая служба призвала к осторожности, указав, что в южной части острова Кюсю и в префектуре Ямагути днем 19 июля ожидаются сильные осадки, из-за чего возрастает риск стихийного бедствия. По данным метеорологического агентства, в Цусиме 18 июля выявили 257,5 мм осадков.

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Япония ливни эвакуация
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