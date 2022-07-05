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Проливные дожди затопили целые районы в Мумбаи. Фотогалерея

Несколько районов индийского города Мумбаи, а также его пригороды оказались затоплены из-за продолжающихся ливней. Нарушено движение транспорта, власти вывели на улицы сотрудников экстренных служб
Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP

Четыре соединяющих пригороды Мумбаи автомагистрали оказались затоплены из-за ливней. Сезон дождей начался в регионе в июне, и рекордные осадки выпадали в городе уже несколько раз

Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Автомобильное движение в разных частях города остановилось, местные жители пытаются перемещаться вплавь. Власти рекомендовали им оставаться дома, проявлять терпение и бдительность

Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP
Общественный транспорт практически остановился, движение на железных дорогах замедлилось из-за частичного подтопления путей
Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP

Власти повысили уровень угрозы при чрезвычайных ситуациях до желтого уровня. Экстренные службы приведены в повышенную готовность

Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Некоторые районы оказались временно отрезаны водой от остальных частей города. Их жителям рекомендовано ждать прибытия спасателей
Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP
Точных данных о пострадавших нет, Times of India сообщает о нескольких упавших деревьях и перевернутых повозках рикш
Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP
В восточных и западных пригородах Мумбаи за последние 12 часов выпало 115 мм и 116 мм осадков соответственно
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Многие районы штата Махараштра также оказались затоплены из-за дождей. Губернатор штата Экнат Шинде дал указание местным властям отслеживать ситуацию и при возникновении угрозы обращаться за помощью в Национальную службу спасения
Фото:Rafiq Maqbool / AP
Фото: Rafiq Maqbool / AP
Из-за дождей вышли из берегов местные реки
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Известно об одном обрушившемся доме, по предварительным данным, никто не пострадал
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Власти штата также заявили об усиленном мониторинге качества питьевой воды, так как из-за затоплений возможно попадание сточных вод в водопроводные системы
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Теги
Алиса Копчугова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
мультимедиа Мумбаи затопление дожди наводнение
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