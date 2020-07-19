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Умер один из основателей авиации МЧС

Бывшему начальнику управления авиации МЧС был 71 год. Прощание с ним пройдет 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище
Рафаиль Закиров
Рафаиль Закиров (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Заслуженный летчик России Рафаиль Закиров умер на 72-м году жизни, сообщается на сайте МЧС. Причины смерти не уточняются.

В окружении летчика ТАСС сообщили, что прощание с Закировым и похороны пройдут 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

Закиров родился 20 мая 1949 года в Казани. С 1968 по 1972 год он учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, в 1982 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. Он проходил службу на старших командных должностях. В 1992 году Закирова назначили заместителем начальника боевой подготовки управления командующего авиации Сухопутных войск.

В 1995 году Закиров возглавил управление авиации МЧС. Как рассказали в ведомстве, под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76, не имеющих аналогов в мировой практике.

В 2004 году Закирова назначили помощником министра (начальником авиации).

При Закирове авиация МЧС пополнилась самолетами-амфибиями Бе-200, которые используют при тушении бушующих лесных пожаров. В августе 2010 года, когда Владимир Путин, занимавший тогда должность премьер-министра, принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области на борту самолета, Закиров провел для него блиц-инструктаж.

Как писало издание «Бизнес Online», во многом благодаря Закирову в Татарстане появилась авиация МЧС. В частности, в 2007 году в международном аэропорту Казань заработала первая в Приволжье база авиации министерства (до этого авиация МЧС базировалась в Северо-Западном регионе, на юге России, в Сибири). Указ об отставке Закирова с должности начальника авиации МЧС был подписан в феврале 2011 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МЧС, летчик
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