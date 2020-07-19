Умер один из основателей авиации МЧС

Бывшему начальнику управления авиации МЧС был 71 год. Прощание с ним пройдет 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище

Рафаиль Закиров (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Заслуженный летчик России Рафаиль Закиров умер на 72-м году жизни, сообщается на сайте МЧС. Причины смерти не уточняются.

В окружении летчика ТАСС сообщили, что прощание с Закировым и похороны пройдут 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

Закиров родился 20 мая 1949 года в Казани. С 1968 по 1972 год он учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, в 1982 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. Он проходил службу на старших командных должностях. В 1992 году Закирова назначили заместителем начальника боевой подготовки управления командующего авиации Сухопутных войск.

В 1995 году Закиров возглавил управление авиации МЧС. Как рассказали в ведомстве, под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76, не имеющих аналогов в мировой практике.

В 2004 году Закирова назначили помощником министра (начальником авиации).