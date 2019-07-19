«ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств

Новое приложение позволит переписываться, но предназначено в первую очередь для общения с помощью видео, указывает «ВКонтакте». Пользователи смогут отправлять друг другу видеоистории и совершать видеозвонки

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о скором запуске собственного сервиса знакомств Lovina. Анонс опубликован на сайте компании.

Пользоваться продуктом смогут даже те, у кого нет своей страницы во «ВКонтакте», а отличительной чертой нового продукта станут видеозвонки и видеоистории, указано в анонсе. «Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке», — говорится в сообщении.

После заполнения анкеты пользователь Lovina получит доступ к приложению и анкетам других участников. Программа будет иметь платный функционал, отмечают создатели.

Если симпатия, выраженная с помощью лайка, окажется взаимной, откроется окно для диалога. «Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет», — отмечает компания. Другой вариант для выбора собеседника — переход по «карусели видеозвонков».