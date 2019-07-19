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«ВКонтакте» объявила о запуске приложения для знакомств
Новое приложение позволит переписываться, но предназначено в первую очередь для общения с помощью видео, указывает «ВКонтакте». Пользователи смогут отправлять друг другу видеоистории и совершать видеозвонки
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о скором запуске собственного сервиса знакомств Lovina. Анонс опубликован на сайте компании.

Пользоваться продуктом смогут даже те, у кого нет своей страницы во «ВКонтакте», а отличительной чертой нового продукта станут видеозвонки и видеоистории, указано в анонсе. «Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке», — говорится в сообщении.

После заполнения анкеты пользователь Lovina получит доступ к приложению и анкетам других участников. Программа будет иметь платный функционал, отмечают создатели.

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Если симпатия, выраженная с помощью лайка, окажется взаимной, откроется окно для диалога. «Если за 48 часов собеседники не решатся на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет», — отмечает компания. Другой вариант для выбора собеседника — переход по «карусели видеозвонков».

Приложение пока доступно только для предзаказа и для предварительной регистрации. Дату, когда оно будет запущено, компания не сообщила.

По данным Mediascope, которые приводил «Коммерсантъ», сейчас в топ-4 приложений для знакомств в России входят Tinder, Badoo, Mamba и Hornet. На рынке также существует множество тематических сервисов знакомств.

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Одно из последних событий на этом рынке — совместный проект «МегаФона» и Tinder, писал «Коммерсантъ». Клиенты мобильного оператора смогут за 499 руб. в месяц получить доступ к премиум-сервису Tinder Gold.

Facebook, с помощью профиля в которой общаются пользователи Tinder, тестировала с помощью пользователей в Торонто и Новой Зеландии собственный сервис для организации свиданий между уже знакомыми друг с другом людьми, писал ранее РБК. О запуске этой функции для широкой аудитории компания не сообщала.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «ВКонтакте»
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