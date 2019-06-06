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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«У компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — добавил Жаров.

Ранее Tinder сообщил, что сервис действительно предоставил Роскомнадзору данные для включения в ОРИ, уточнив, что это не означает передачу данных о российских пользователях властям.

3 июня Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. Согласно законодательству, сервисы, оказавшиеся в этом списке, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим госорганам данные о своих пользователях, включая содержимое их переписок.

Теги: Роскомнадзор, Tinder
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