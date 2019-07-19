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СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу
Минтранс подготовил проект постановления правительства, которым хочет обязать авиакомпании до вылета предоставлять исчерпывающие данные о международных рейсах для выявления угроз безопасности
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпании обяжут представлять подробную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее получаса до вылета. В случае выявления угрозы безопасности страны Росавиация по требованию ФСБ должна будет отменить вызвавший подозрение спецслужб рейс за рубеж. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минтранса.

Из него следует, что ФСБ будет интересоваться количеством и национальностью членов экипажа и пассажиров, грузами, графиком полета с указанием пунктов посадок, расчетным временем входа и выхода из воздушного пространства России и других государств. Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

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В настоящее время проект постановления правительства проходит публичные обсуждения. В случае одобрения он может вступить в силу в 2020 году. При этом что именно подразумевается под угрозой безопасности — не уточняется.

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Юрист, партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт высказал мнение, что «угрозу безопасности РФ» можно трактовать как совокупность факторов. А такими факторами могут быть как техногенные, экологические и террористические, так и политические, экономические, социальные.

По данным источников издания в отрасли, Росавиация собирается выдавать авиакомпаниям по одному разрешению, и его отзыв будет блокировать все международные рейсы перевозчика. Другие собеседники газеты отметили, что де-факто инициатор введения таких правил — ФСБ, которая пыталась добиться ужесточения порядков в этой отрасли последние три года.

Автор: Анна Трунина
Теги: авиакомпании, авиасообщение
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