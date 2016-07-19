В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб.

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города.
По его словам, задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Трое были задержаны на основании ст.91 УПК России. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК).
Как сказал собеседник агентства, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%.
С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд руб., заработали более 60 млн руб., отметил источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.