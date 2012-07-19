США помогут Израилю найти организаторов теракта в Бургасе

Белый дом осудил теракт в болгарском Бургасе, совершенный в среду, 18 июля. Со специальным заявлением по этому проводу выступил президент США Барак Обама.

Фото: AP

"Я самым жестким образом осуждаю варварскую вылазку террористов против граждан Израиля, которая имела место в Болгарии. Нападение на мирных граждан, включая детей, не может быть принятым ни при каких условиях", - говорится в заявлении президента США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что готов оказать своим союзникам (Израилю) содействие в установлении виновных в преступлении.

С аналогичным заявлением выступила и глава государственного департамента Хиллари Клинтон. "Я была глубоко опечалена, узнав о том, что сегодня произошло с израильскими туристами в Болгарии. Соединенные Штаты осуждают подлое преступление в отношении невиновных граждан. Мы также выражаем соболезнования всем родственникам и близким тех, кто пострадал в результате нападения", - отметила госсекретарь. Кроме того, она подчеркнула, что Вашингтон намерен помочь своим партнерам найти и наказать виновных.

Напомним, 18 июля на парковке международного аэропорта города Бургас в автобусе с израильскими туристами произошел взрыв. По официальным данным, смертельные ранения получили шесть человек, более 30 с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшие больницы. По имеющейся информации, в автобусе главным образом находились дети, которые приехали в Болгарию для отдыха в лагерях на черноморском побережье.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взрыв в автобусе с израильскими туристами терактом и возложил ответственность за его организацию на Иран. Он также объявил, что его правительство жестко ответит на действия Тегерана.