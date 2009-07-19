В Ингушетии совершено покушение на начальника спецназа республики

В Ингушетии совершено покушение на начальника республиканского спецназа и его семью.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ингушетии, неизвестные на автомобиле с московскими номерами около 23:20 мск 18 июля обстреляли из автоматов и гранатомета дом главы спецназа МВД Ингушетии полковника милиции Бей-Али Экажева в селе Экажево.

В результате покушения пострадали 4 и погиб 1 человек. Кроме самого Б.-А.Экажева, его дочери, жены и сестры, был также ранен сын милиционера. По пути в больницу сестра милиционера скончалась.

Ведется поиск преступников. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ингушетии, дело возбуждено по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия).