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Ковальчук назвал байкой слова Маска об освоении Марса

По словам российского ученого, сначала надо научиться осваивать Луну, а потом уже задумываться о других планетах
Михаил Ковальчук
Михаил Ковальчук (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава «Курчатовского института» Михаил Ковальчук назвал байками заявления Илона Маска о том, что люди в скором времени могут заселить Марс, а затем осваивать и другие планеты.

«Вопрос заключается в том, что мы сначала должны научиться жить на орбитальной станции, что мы хорошо умеем, потом перенести этот опыт на поверхность Луны, а для этого решить энергетические задачи. И только после этого масштабировать его дальше», — цитирует Ковальчука ТАСС.

При этом он отметил, что у российских ученых есть опыт развития систем жизнеобеспечения в космосе и база для освоения Луны. По словам Ковальчука, для полетов в дальний космос нужны принципиально новые ядерные энергетические двигатели, а для создания постоянной станции на Луне — строительство там атомной станции. Как рассказал ученый, этими вопросами в России занимаются много десятилетий и «находятся впереди планеты всей».

В конце мая Маск представил обновленный проект Starship. На презентации в Техасе он заявил, что для создания самодостаточной колонии на Марсе потребуется доставить на планету около 1 млн т грузов. Первая беспилотная миссия Starship на Марс, как считает бизнесмен, планируется в конце 2026 года, пилотируемая — в следующие пусковые окна.

В качестве основного места для марсианской базы рассматривается регион Аркадия. Для связи на Марсе будет использоваться модифицированный Starlink.

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