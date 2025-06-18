Рособрнадзор назвал число удаленных в 2025 году с ЕГЭ школьников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В основной период ЕГЭ-2025 за разные нарушения с экзаменов было удалено 608 участников, сообщил на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи — 189 человек», — отметил Музаев.

Оставшиеся 419 выпускников были удалены с экзаменов за попытки вынести контрольно-измерительные материалы или применение шпаргалок.

Глава Рособрнадзора добавил, что материалы ЕГЭ-2025 пытались разместить в интернете 56 человек. Их результаты были аннулированы без возможности пересдачи в этом году.

Согласно действующим правилам, пересдать экзамен в этом году удаленные участники смогут только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период с 4 по 23 сентября — для получения аттестата.

Основной период экзаменов в 2025 году проходил с 23 мая по 11 июня.

В мае в Рособрнадзоре сообщили, что в 2025 году для борьбы со списыванием с помощью телефонов и микронаушников на ЕГЭ используют около 11,5 тыс. глушилок сотовой связи. Решение о применении этих устройств принималось региональными власти самостоятельно. В 2024 году за использование мобильных телефонов на экзаменах были удалены около 200 выпускников.

Для использования микронаушника необходим передатчик, которым чаще всего служит мобильный телефон. Обнаружить его помогают металлодетекторы, применяемые при входе в здание экзаменационного пункта.