Зеленский подписал закон о штрафах «за нюдсы и дикпики»

На Украине через полгода вступит в силу закон, согласно которому за сексуальное домогательство, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, будут штрафовать или приговаривать к исправительным работам

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера полагается наказание, в том числе штраф до 2720 грн (примерно $67), передает Судебно-юридическая газета. Мера вступит в силу через полгода со дня опубликования.

Согласно документу, в украинский КоАП вносится несколько новых статей, в частности 173-7 (сексуальное домогательство). В законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» понятие «сексуальное домогательство» определяется как действия сексуального характера (не посягающие на половую свободу или половую неприкосновенность лица), выраженные вербально, невербально или физически (слова, жесты, телодвижения, прикосновения, похлопывания и т.п.), которые оскорбляют или унижают достоинство и могут сопровождаться созданием «запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации)».

За такие действия, совершенные умышленно против желания человека, в том числе с использованием электронных коммуникаций, грозит наказание в виде штрафа от 1360 до 2720 грн, общественных работ на срок от 20 до 40 часов или исправительных работ сроком до одного месяца с отчислением 20% зарплаты.

В частности, наказывать будут за отправку откровенных фотографий без согласия. Нюдсы — фотографии в обнаженном виде (от англ. nude — обнаженный). Дикпик — фото мужского полового органа (от англ. dick pic). Такие изображения могут приходить против воли человека, в таком случае это считается сексуальным домогательством.

Прошлым летом Apple усложнила отправку откровенных фото через iMessage. В обновлении операционной системы iOS 17 появилась функция-аналог «детского контроля», только теперь она действует для отправки сообщений через iMessage без возрастных ограничений. Система предупреждает пользователя о возможном откровенном контенте и спрашивает, хочет ли он увидеть изображение.

Подобные меры весной этого года приняла соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещено в России). Фото с обнаженным телом в личных сообщениях соцсеть будет размывать и предупреждать пользователей о контенте. Пользователи смогут пожаловаться на отправителя и заблокировать его.