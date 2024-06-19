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Общество ,  
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Зеленский подписал закон о штрафах «за нюдсы и дикпики»

На Украине через полгода вступит в силу закон, согласно которому за сексуальное домогательство, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, будут штрафовать или приговаривать к исправительным работам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера полагается наказание, в том числе штраф до 2720 грн (примерно $67), передает Судебно-юридическая газета. Мера вступит в силу через полгода со дня опубликования.

Согласно документу, в украинский КоАП вносится несколько новых статей, в частности 173-7 (сексуальное домогательство). В законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» понятие «сексуальное домогательство» определяется как действия сексуального характера (не посягающие на половую свободу или половую неприкосновенность лица), выраженные вербально, невербально или физически (слова, жесты, телодвижения, прикосновения, похлопывания и т.п.), которые оскорбляют или унижают достоинство и могут сопровождаться созданием «запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации)».

За такие действия, совершенные умышленно против желания человека, в том числе с использованием электронных коммуникаций, грозит наказание в виде штрафа от 1360 до 2720 грн, общественных работ на срок от 20 до 40 часов или исправительных работ сроком до одного месяца с отчислением 20% зарплаты.

Instagram начнет размывать обнаженные фото в личных сообщениях
Технологии и медиа
Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В частности, наказывать будут за отправку откровенных фотографий без согласия. Нюдсы — фотографии в обнаженном виде (от англ. nude — обнаженный). Дикпик — фото мужского полового органа (от англ. dick pic). Такие изображения могут приходить против воли человека, в таком случае это считается сексуальным домогательством.

Прошлым летом Apple усложнила отправку откровенных фото через iMessage. В обновлении операционной системы iOS 17 появилась функция-аналог «детского контроля», только теперь она действует для отправки сообщений через iMessage без возрастных ограничений. Система предупреждает пользователя о возможном откровенном контенте и спрашивает, хочет ли он увидеть изображение.

Подобные меры весной этого года приняла соцсеть Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещено в России). Фото с обнаженным телом в личных сообщениях соцсеть будет размывать и предупреждать пользователей о контенте. Пользователи смогут пожаловаться на отправителя и заблокировать его.

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Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
штраф сексуальные домогательства Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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