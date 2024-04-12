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Технологии и медиа ,  
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Instagram начнет размывать обнаженные фото в личных сообщениях

Соцсеть Instagram начнет размывать фото обнаженных тел в личных сообщениях
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) будет предупреждать пользователей о фотографиях обнаженных тел в личных сообщениях и размывать такие изображения, сообщается на сайте компании.

Фото с обнаженным телом будет отображаться размытым: пользователь сможет решить, смотреть его или нет либо пожаловаться на отправителя и заблокировать ее. Тот, кто захочет переслать фотографию, увидит сообщение, призывающее обдумать решение. Кроме того, отправителям и получателям предложат советы по безопасности с потенциальными рисками распространения подобного контента.

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Фото:Shutterstock

Компания объяснила, что функция нужна, чтобы «защитить людей от сексуального вымогательства и других форм злоупотребления изображениями интимного характера, а также максимально затруднить мошенникам поиск потенциальных целей». Ее автоматически включат в аккаунтах несовершеннолетних пользователей, остальные смогут настроить ее вручную.

Летом 2023 года The Verge сообщил, что в обновленной iOS 17 появится функция-аналог «детского контроля» для пользователей всех возрастов. Система фильтрации будет спрашивать у получателя, хочет ли тот увидеть полученное изображение. Ее действие распространится в том числе на AirDrop и сообщения в FaceTime, добавило издание.

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