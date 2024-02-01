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К хаджу в Мекку допустят только россиян с биометрическими паспортами

ДУМ: к хаджу в Мекку допустят только россиян с биометрическими загранпаспортами
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images

В 2024 году к совершению хаджа в Мекку — паломничества для мусульман — будут допущены только владельцы биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет. Об этом сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) России в телеграм-канале.

«В этом году квота для мусульман из России — 25 тыс. человек. <...> В 2024 году к совершению хаджа будут допускаться только обладатели биометрических загранпаспортов сроком действия десять лет», — сказано в сообщении.

О решении объявили после совещания по организации паломничества в Мекку, которое состоялось в Совете Федерации. Требования о биометрии предъявляет саудовская сторона в связи с ужесточением правил въезда, уточнили в ДУМ.

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Данные по организации паломничества запрашивает Эр-Рияд. До 15 апреля российская сторона должна внести в новую Единую электронную систему хадж-миссии список всех паломников от страны поименно. Затем их передадут королевству, где информацию также внесут в соответствующую электронную базу.

Саудовская Аравия в 2024 году решила ужесточить требования для въезда паломников и добиться, чтобы они посещали страну строго по хадж-визам, сказано в сообщении ДУМ. «К путешественникам, которые въезжают в страну по туристическим визам и совершают обряды хаджа, будут применяться штрафные меры», — предупредили в организации.

В ДУМ также отметили, что строгие требования к цифровизации совершения хаджа введены для налаживания перемещений паломников и обеспечения их безопасности.

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Хадж — паломничество мусульман в Мекку — является одним из пяти столпов ислама. Его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2023 году 1,8 млн паломников посетили Мекку для совершения хаджа.

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