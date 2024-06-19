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Общество ,  
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«Почту России» оштрафовали за задержку ремонта в отделениях

Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн руб. за задержку ремонта в отделениях
Счетная палата выявила нарушения в ходе аудита «Почты России» из-за несвоевременного ремонта отделений. Суд оштрафовал почтового оператора на 100 млн руб., ответчик намерен обжаловать решение
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

Районный суд Москвы рассмотрел дело о нарушении условий бюджетный инвестиций (ч.2 ст.15.15.4 КоАП) и оштрафовал АО «Почта России» на 100 млн руб. по иску Счетной палаты, следует из данных судебной картотеки.

В Счетной палате утверждают, что в 2021 году на ремонт и модернизацию филиалов «Почты России» направили 5 млрд руб., однако сроки работ не были соблюдены в 279 отделениях, что составляет 23,3% от общего числа отделений, предусмотренных к модернизации в 2022 году договором с Минцифры.

«Почта России» предоставила Минцифры данные о том, что не отремонтированы два отделения из 1,1 тыс., ей назначили штраф в размере 8,4 тыс. руб. Однако аудиторы сочли эти данные «недостоверными». Поводом была названа подача документов в бумажном, а не электронном виде, как этого требовали условия, и «ненадлежащий учет затрат по договору».

В Счетной палате назвали нарушение, по которому «Почте России» был назначен штраф, «наиболее значимым» из выявленных, пишет «Коммерсантъ». Аудиторы проводили проверку целевого использования бюджетных денег предприятием за 2020-2023 годы. Госдума инициировала аудит в ноябре 2023 года на фоне обсуждения финансового состояния почтового оператора. Минцифры в свою очередь предлагало регионам определить, какие отделения можно закрыть в пунктах с населением более 10 тыс. человек.

«Почта России» намерена оспорить на решение суда. Как уточнил газете представитель оператора, разбирательство касается «сроков оформления закрывающих документов с подрядчиками и подачи отчетов», а фактическое же своевременное открытие отделений «подтверждают извещения о поступлении и выдаче писем и посылок, чеки об оказании услуг и т. д.».

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Общество
Фото:Денис Синяков для РБК

Согласно данным Счетной палаты, сумма штрафов по инициированным ею административным делам в 2023 году составила 4,33 млн руб. За аналогичный период «Почта России» выплатила 603 млн штрафов, говорится в отчетности компании.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в «Почте России». Она «превратится в огромную яму, куда все провалится», предупредила она правительство. По итогам 2022 года совокупный убыток оператора составил 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м.

Проект бюджета на 2023–2025 годы предполагал, что правительство будет увеличивать капитал почты на 5 млрд руб. ежегодно, пишет газета. Однако финансирование по этой статье ограничили сроком до 2024 года включительно, а в ходе принятия бюджета на 2024–2026 годы сумма была сокращена до 4,24 млрд руб.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия суд «Почта России» Счетная палата Москва штраф

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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