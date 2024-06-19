МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин

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В 2023 году количество инцидентов с участием зацеперов значительно уменьшилось — на 16,7%, с 227 до 189 случаев, сообщил РБК руководитель Главного управления на транспорте МВД, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

Он отметил, что особенно часто проездом снаружи поездов (на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов) увлекаются люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей. Такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения, напомнил Калинкин.

Одним из направлений деятельности сотрудников транспортного управления стал поиск в интернете роликов, которые зацеперы выкладывают в Сеть, для выявления запланированных групповых акций, а также поиск контента, пропагандирующего деструктивное и суицидальное поведение подростков. К мониторингу привлекают кибердружины из числа учащихся высших учебных заведений, подведомственных Минтрансу. По словам руководителя управления МВД, за 2023 год в территориальные органы Роскомнадзора направлено свыше 22 тыс. информаций для блокировки сайтов с подобным контентом.

Генерал-лейтенант полиции считает, что положительный эффект в борьбе с зацеперами принесло увеличение штрафов: в 2022 году за высадку граждан на ходу поезда либо за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах был введен штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

В апреле пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщила о задержании 17-летнего зацепера, проехавшегося на высокоскоростном поезде «Сапсан» (до 250 км/ч) из Москвы в Санкт-Петербург.