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Общество ,  
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Подросток-зацепер приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане»

Несовершеннолетний зацепер проехал на «Сапсане» из Москвы до Петербурга
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Несовершеннолетний зацепер проехался на высокоскоростном поезде «Сапсан» (до 250 км/ч) из Москвы в Санкт-Петербург, по приезде его задержала транспортная полиция. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

«Установлено, что 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с целью получения адреналина <...> Как пояснил правонарушитель, данным видом экстрима он занимается уже три года», — говорится в сообщении.

На него составили протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте) и ч. 5 ст. 11.1 (проход по железнодорожным путям в неположенном месте). Также с ним провели профилактическую беседу.

До приезда матери мальчика поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На его законного представителя составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Путин увеличил штрафы для зацеперов в 40 раз
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Фото:Сергей Ермохин / РИА Новости

В апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ч.1 ст. 11.17 КоАП, которые предусматривают увеличение штрафа за нарушения правил проезда в транспорте со 100 руб. до 4 тыс. руб.

Штраф за проезд пассажиров в не приспособленных для этого местах в транспорте составляет от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

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Теги
зацепер Санкт-Петербург Москва «Сапсан» транспортная полиция
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