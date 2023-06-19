Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
Лидер «Спартака» отреагировал на приговор фотографией со Стивеном Сигалом Спорт, 18:36
У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд Общество, 18:31
Военная операция на Украине. Карта на 19 июня Политика, 18:20
Получивший удар копытом вратарь ПСЖ вышел из комы Спорт, 17:54
ДПС Мособласти и Ставропольского края получили электрокары «Москвич 3е» Авто, 17:41
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Село в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел Политика, 17:40
Грушко рассказал о будущем меморандума России и ООН без зерновой сделки Политика, 17:34
Летнее солнцестояние. Когда в 2023-м наступит астрономическое лето Life, 17:28
Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников Общество, 17:26
«Тинькофф Капитал» разделит ПИФы с иностранными активами на две части Инвестиции, 17:25
На ПМЭФ-2023 обсудили роль углеродного рынка в социальных проектах Пресс-релиз, 17:20
Минюст сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом Политика, 17:16
Общество ,  
0 

У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд

Суд Москвы конфисковал биткоины на ₽2,2 млрд у бывшего следователя столичного СК
Районный суд Москвы обратил принадлежащие обвиняемому во взятке бывшему следователю Марату Тамбиеву 1032,1 биткоина в доход России. По версии следствия, он получил криптовалюту от хакеров
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Никулинский районный суд Москвы конфисковал более 1 тыс. биткоинов у экс-главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

«Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ.

По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким образом, 1032,1 биткоина составляют $27,26 млн, или 2,2 млрд руб.

Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает.

Тамбиев был задержан 25 марта 2022 года сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. Изначально его заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СК.

Его задержали при получении взятки от адвоката — ему вручили 200 тыс. руб. помеченными купюрами, остальная часть суммы была муляжом, рассказал один из собеседников РБК.

Читайте на РБК Pro
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

Однако 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела сообщил, что ранее Тамбиев получил от хакеров Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского взятку в биткоинах, соответствующую почти $24 млн за неналожение ареста на их активы. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы. У него нашли ноутбук Apple MacBook Pro, в котором была папка под названием «Пенсия». В ней оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

Аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СК России.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
биткоины конфискация суд СКР
Материалы по теме
Неизвестные похитили москвича и потребовали ключ от биткоинов на ₽260 млн
Общество
Курс биткоина упал ниже $18 тыс.
Финансы
«Коммерсантъ» узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter