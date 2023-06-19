У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд

Районный суд Москвы обратил принадлежащие обвиняемому во взятке бывшему следователю Марату Тамбиеву 1032,1 биткоина в доход России. По версии следствия, он получил криптовалюту от хакеров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Никулинский районный суд Москвы конфисковал более 1 тыс. биткоинов у экс-главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

«Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким образом, 1032,1 биткоина составляют $27,26 млн, или 2,2 млрд руб.

Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает.

Тамбиев был задержан 25 марта 2022 года сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. Изначально его заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СК.

Его задержали при получении взятки от адвоката — ему вручили 200 тыс. руб. помеченными купюрами, остальная часть суммы была муляжом, рассказал один из собеседников РБК.

Однако 3 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела сообщил, что ранее Тамбиев получил от хакеров Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского взятку в биткоинах, соответствующую почти $24 млн за неналожение ареста на их активы. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы. У него нашли ноутбук Apple MacBook Pro, в котором была папка под названием «Пенсия». В ней оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

Аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СК России.