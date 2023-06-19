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В Белоруссии включили кастрацию в алгоритм лечения педофилов

Белоруссия включила химическую кастрацию в алгоритм лечения педофилов
Лукашенко поддержал предложение наказывать за «пропаганду» гомосексуальности, смены пола и педофилии. В России обсуждали планы ввести кастрацию педофилов, но правительство сочло инициативу слишком затратной
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол по применению химической кастрации и других средств для лечения педофилии, сообщила пресс-служба ведомства.

Там также подготовили поправки в УК, которые предусматривают принудительное лечение педофилии наряду с наказанием за совершенное преступление. Утвержден также план действий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, разработан и одобрен механизм реабилитации жертв сексуального насилия.

Президент Александр Лукашенко поддержал идею ведомства наказывать за «пропаганду» нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри, внедрить в образовательный процесс обязательные занятия по половому воспитанию детей и молодежи, усилить контроль за отбывшими наказание по соответствующим статьям лицами, в том числе с помощью электронных браслетов.

В России по ст. 134 УК (педофилия) грозит срок вплоть до пожизненного. Власти не раз призывали ужесточить наказание. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в январе прошлого года предложила химическую кастрацию, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак — физическую, а сенатор Эдуард Россель — «просто стрелять». «Я против смертной казни, поэтому здесь я вас не поддержу», — ответила Матвиенко.

С предложениями о химической кастрации парламентарии в России выступают до сих пор. 18 июня в поддержку этой идеи высказались в ЛДПР. «Многие осужденные за насильственные действия сексуального характера после освобождения повторяют их вновь. Мы считаем, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны», — пояснили в партии.

Справороссы предлагали ввести принудительную кастрацию осужденных за педофилию еще в 2011 году. Они планировали начинать процедуру за полгода до окончания срока заключения. Но правительство идею отклонило, пояснив, что она «носит затратный характер», особенно учитывая длительность и регулярность процедуры химической кастрации.

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Белоруссия педофилия уголовное наказание
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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