Рогов сообщил о взрыве автомобиля запорожского чиновника в Крыму

Помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги и находятся под наблюдением врачей

Фото: vrogov / Telegram

В автомобиле, который взорвался в ночь на 19 июня в Симферополе, находился помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, авария произошла в районе четырех утра на Евпаторийском шоссе. Епифанов ехал за рулем Land Cruiser, и в какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон.

«После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — написал Рогов.

Все трое находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медпомощь, сказал Рогов. Официально причина взрыва пока не установлена. Помощник Епифанова сказал, что за день до взрыва газовый баллон в автомобиле проверили на станции техобслуживания в Симферополе.

О том, что три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле в районе села Мирное в Крыму, рано утром сообщал советник главы полуострова Олег Крючков. Он не называл имен пострадавших и сообщил, что всех с ожогами доставили в симферопольскую больницу. Телеграм-канал Baza утверждал, что речь идет о Епифанове, его секретаре и охраннике.