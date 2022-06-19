Bloomberg предупредил о «транспортном хаосе» в Британии из-за забастовок

Железнодорожники собираются бастовать три дня. Они недовольны уровнем зарплат в отрасли и отсутствием их роста, а также намерением компаний увеличить продолжительность рабочей недели

В Великобритании ожидается крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников, что может привести к «транспортному хаосу», пишет Bloomberg.

Работники железных дорог планируют бастовать три дня: 21, 23 и 25 июня. В акциях примут участие 40 тыс. человек из 13 железнодорожных компаний, а также из компании-оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail.

Генеральный секретарь Национального союза железнодорожников, морских и транспортных работников (RMT) Мик Линч утверждает, что в рамках процесса модернизации были уволены 5 тыс. железнодорожников, большинству работников не повышали зарплату за последние два-три года, а железнодорожные компании хотят увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов.

Однако министр транспорта Грант Шаппс утверждает, что ситуация не настолько плоха. По его словам, во время пандемии государство выделило £16 млрд ($19,5 млрд) на поддержание работы железных дорог, при этом ни один сотрудник не был уволен или отправлен в простой. Кроме того, подчеркнул Шаппс, за последние десять лет зарплата железнодорожников выросла на 40%. По его словам, медианная зарплата в отрасли составляет £44 тыс.

Однако Линч заявляет, что медианная зарплата на железных дорогах составляет гораздо меньше — £31 тыс.

По подсчетам Центра экономических и бизнес-исследований от 10 июня, забастовки на железных дорогах и в метро могут обойтись стране в £100 млн ($122,7 млн), причем основной удар придется по лондонскому транспорту. В первый день забастовок 21 июня на работу не смогут выйти около 250 тыс. человек, подсчитали исследователи.

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Как пишет Bloomberg, забастовка готовится на фоне попыток железнодорожной отрасли адаптироваться к постпандемийным реалиям, когда значительная часть граждан перешла на работу из дома и реже пользуется транспортом. При этом профсоюзы медработников и учителей также угрожают забастовками из-за роста инфляции до 9% и сокращения реальных доходов. Это значит, отмечает агентство, что забастовки могут проходить в течение лета.

«Профсоюзы должны понять, что мир изменился и людям больше не обязательно столько же пользоваться транспортом, как раньше, — пояснил Шаппс. — Мы хотим, чтобы люди вернулись на работу, потому что думаем, что там лучше обстановка, однако многие могут работать и из дома, и профсоюзы, похоже, не понимают, что людям больше не нужны продукты в том же объеме, как раньше».