Суд в США постановил освободить и депортировать россиянина Тищенко

Приговор россиянину оказался меньше, чем уже отбытый им под арестом срок. Тищенко должны освободить и депортировать из США. Россиянина обвиняли в незаконном экспорте инструкций к американским истребителям

Фото: oleg_tischenko / VK

Суд в США назначил разработчику видеоигр из России Олегу Тищенко год и один день тюрьмы по делу о незаконном получении инструкций к истребителям, однако россиянина освободят и депортируют, так как он уже отбыл этот срок под арестом, следует из материалов в базе суда штата Юта.

Депортировать Тищенко в Россию должны 19 июня, в аэропорт его доставят сотрудники департамента Нацбезопасности.

Он признал вину по двум пунктам обвинения, которые касались фактически свершившегося незаконного экспорта инструкций из США в Россию в 2011 году и контрабанды американских товаров (той же документации к истребителям) в 2011 году.

При этом суд оправдал его по обвинениям в попытке вывезти из США в Россию другие инструкции к военным самолетам в 2016 году и отклонил обвинения в сговоре с целью нарушить американский закон о контроле за экспортом. Речь идет о покупке документации (инструкций) к американским боевым истребителям через eBay (это считается неразрешенным экспортом в Россию из США).