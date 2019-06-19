В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

В поселке Красный Яр в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на производстве, где изготавливаются резиновые и железобетонные изделия. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
Завод, по данным агентства, представляет собой одноэтажное кирпичное здание.
Площадь возгорания, указали представители ведомства, составила 3,2 тыс. кв. м. Огонь начал распространяться с крыши. Информации о пострадавших пока нет. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
В настоящий момент тушением огня занимаются 28 человек и десять единиц техники, добавили в пресс-службе.
Около 12:44 мск стало известно, что возгорание локализовали. Остальных деталей о случившемся, а также причин происшествия в министерстве не раскрыли.