В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В поселке Красный Яр в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на производстве, где изготавливаются резиновые и железобетонные изделия. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Завод, по данным агентства, представляет собой одноэтажное кирпичное здание.

Площадь возгорания, указали представители ведомства, составила 3,2 тыс. кв. м. Огонь начал распространяться с крыши. Информации о пострадавших пока нет. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В настоящий момент тушением огня занимаются 28 человек и десять единиц техники, добавили в пресс-службе.

Около 12:44 мск стало известно, что возгорание локализовали. Остальных деталей о случившемся, а также причин происшествия в министерстве не раскрыли.