Совбез сообщил об усилении террористов пловцами-диверсантами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,93 -0,09 EUR Бирж. 71,62 -0,09 Brent 62,38 -0,11% USD Нал. 64,41 63,68 EUR Нал. 72,16 71,33 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1198 +0,0001 BTC/USD Бирж. 9 204,40 +109,89 IMOEX 2 768,04 +0,23% RTSI 1 363,93 +0,35% DJIA 26 465,54 +1,35% Nasdaq 7 953,88 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $205 (+32,64%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
NVIDIA $205 (+32,64%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 18 июн, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 18 июн, 12:31
Саакашвили пригрозил мэру Одессы тюрьмой и «антикоррупционным спецназом» Политика, 11:07 Сеть магазинов одежды Forever 21 оказалась на грани банкротства Quote, 11:03 Посол Сирии объявил о заключительном этапе войны с боевиками Политика, 10:59 В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Общество, 10:54 Совбез сообщил об усилении террористов пловцами-диверсантами Общество, 10:48 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 10:42 Кастомизация: что это такое и почему она в моде Спецпроект РБК PINK, 10:42 В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании терроризма Общество, 10:40 Налоговая против цифровизации: чего опасаться компаниям Pro, 10:39 Пойдем, что покажу: как заработать на экскурсиях силами местных жителей Pro, 10:35 Наступление на месте: как власть научилась управлять протестом Мнение, 10:35 Медведчук сообщил о сорвавшемся из-за убийства Захарченко обмене Сенцова Политика, 10:32 К прямой линии с Путиным поступило более 1 млн вопросов Общество, 10:20 Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций Бизнес, 10:14
Общество ,  
0 
Совбез сообщил об усилении террористов пловцами-диверсантами
Боевики используют водолазов, чтобы минировать акватории портов и захватывать танкеры, выяснили в Совбезе. Там также предупредили о наступлении «эры цифрового терроризма»
Фото: Federico Bernini / Bloomberg

Заместитель секретаря российского Совбеза, бывший начальник управления по борьбе с экстремизмом МВД Юрий Коков, выступая с докладом на международной конференции в Уфе, рассказал о новых формах деятельности, которые, по имеющимся у него данным, стали использовать террористы. Тезисы соответствующего доклада оказались в распоряжении РБК.

Среди новых технологий боевиков, по информации Кокова, — применение для нападения на объекты береговой инфраструктуры и захвата танкеров «пловцов-диверсантов». Эти люди, указал Коков, проходят подготовку «в соответствующих центрах» и обладают навыками минирования акваторий морских портов.

О каких именно нападениях идет речь и были ли попытки атак «пловцов-диверсантов» успешными, Коков не уточнил.

Одним из последних нападений на танкеры стала атака в Оманском заливе. Взрывы произошли на нефтетанкерах Front Altair и Kokuka Courageous 13 июня. После этого на судах начался пожар. Ответственность за атаки на себя до сих пор никто не взял. США обвинили в случившемся Иран. Тегеран причастность к произошедшему отрицает. Сообщалось, что это могли быть подрывы мин или даже торпедная атака. Моряки Kokuka Courageous, в свою очередь, утверждали, что их танкер поразил «летающий объект». Остальные обстоятельства случившегося неизвестны.

Однако это, продолжил Коков, не единственная новая технология террористов. Помимо нее, по словам замсекретаря российского Совбеза, выявлены случаи использования боевиками 3D принтеров. Они, пояснил Коков, позволяют злоумышленникам изготавливать в домашних условиях холодное и огнестрельное оружие, которое невозможно обнаружить металлодетектором.

Основным же механизмом управления силами и средствами террористов, в том числе и финансовыми, по информации Кокова, является интернет. В Сети, указал замсекретаря Совбеза России, существует порядка 30 тыс. экстремистских и террористических сайтов. «Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — заявил Коков.

Именно поэтому, отметил он, необходимо «соответствовать современным вызовам «цифровизации» в сфере безопасности» и быть готовыми к киберугрозам.

Авторы: Евгения Маляренко, Максим Солопов
Теги: Совбез России, Терроризм, 3D-принтер
Материалы по теме
В Раде признали причастность украинцев к телефонному терроризму в России
Общество
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Общество
Задержанного за участие в драке в Москве блогера заподозрили в терроризме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter