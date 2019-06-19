Совбез сообщил об усилении террористов пловцами-диверсантами

Боевики используют водолазов, чтобы минировать акватории портов и захватывать танкеры, выяснили в Совбезе. Там также предупредили о наступлении «эры цифрового терроризма»

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Заместитель секретаря российского Совбеза, бывший начальник управления по борьбе с экстремизмом МВД Юрий Коков, выступая с докладом на международной конференции в Уфе, рассказал о новых формах деятельности, которые, по имеющимся у него данным, стали использовать террористы. Тезисы соответствующего доклада оказались в распоряжении РБК.

Среди новых технологий боевиков, по информации Кокова, — применение для нападения на объекты береговой инфраструктуры и захвата танкеров «пловцов-диверсантов». Эти люди, указал Коков, проходят подготовку «в соответствующих центрах» и обладают навыками минирования акваторий морских портов.

О каких именно нападениях идет речь и были ли попытки атак «пловцов-диверсантов» успешными, Коков не уточнил.

Одним из последних нападений на танкеры стала атака в Оманском заливе. Взрывы произошли на нефтетанкерах Front Altair и Kokuka Courageous 13 июня. После этого на судах начался пожар. Ответственность за атаки на себя до сих пор никто не взял. США обвинили в случившемся Иран. Тегеран причастность к произошедшему отрицает. Сообщалось, что это могли быть подрывы мин или даже торпедная атака. Моряки Kokuka Courageous, в свою очередь, утверждали, что их танкер поразил «летающий объект». Остальные обстоятельства случившегося неизвестны.

Однако это, продолжил Коков, не единственная новая технология террористов. Помимо нее, по словам замсекретаря российского Совбеза, выявлены случаи использования боевиками 3D принтеров. Они, пояснил Коков, позволяют злоумышленникам изготавливать в домашних условиях холодное и огнестрельное оружие, которое невозможно обнаружить металлодетектором.