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Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University
МГУ поднялся в рейтинге на шесть позиций и занял 84-е место. Всего в список вошли 25 российских вузов
Новосибирский государственный университет (Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС)

Новосибирский государственный университет (НГУ) обогнал Санкт-Петербургский (СПбГУ) в международном рейтинге университетов QS World University Rankings 2020 (есть у РБК). Среди российских вузов в списке по-прежнему лидирует МГУ имени Ломоносова.

Новосибирский университет поднялся на 13 позиций и занял в рейтинге 231-е место. Санкт-Петербургский государственный университет занял 234-е место, тогда как в прошлом году был на 235-м. МГУ в рейтинге поднялся на шесть строчек и занял 84-ю позицию. Также в десятку лучших университетов России вошли Томский государственный университет (268-я строчка), МГТУ им. Баумана (284-я), Московский физико-технический институт (302-я), НИУ ВШЭ (322-я), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (329-я), Уральский федеральный университет (364-я) и МГИМО (366-я).

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов, свои позиции улучшили 15 из них.

Общество
МГУ вошел в сотню лучших вузов в рейтинге QS World University

На первом месте рейтинга оказался Массачусетский технологический институт (MIT), он возглавляет список восьмой год подряд. Также в тройку вошли Стэндфордский и Гарвардский университеты.

В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место). В десятку входили НГУ, Томский государственный университет, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, Высшая школа экономики, МГИМО и Томский политехнический университет.

 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Рейтинг, Вуз, образование
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