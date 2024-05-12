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Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой

Росавиация расследует инцидент с самолетом, пролетевшим над трассой под Москвой

Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой
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Росавиация проведет расследование авиационного инцидента, который произошел 11 мая на севере Московской области, сообщил представитель ведомства. Тогда однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет производства Чехословакии Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры».

На записи видеорегистратора видно, что автомобиль при виде приближающегося самолета резко поворачивает направо, к обочине дороги.

«Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», — сказал представитель Росавиации. Ведомство подчеркивает, что безопасность полетов является безусловным приоритетом для всех без исключения представителей гражданской авиации России.

Zlin Z 142 — это многоцелевой поршневой самолет, который предназначен для непрерывной летной подготовки, ночных и тренировочных полетов по приборам, воздушного патрулирования, спасательных полетов и курьерской службы. Он способен развивать скорость до 230 км/ч.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В январе прошлого года самолет пролетел над дорогой между Лузино и Марьяновкой в Омской области на низкой высоте. Он не согласовал маршрут и снижение высоты. Позже по инициативе транспортной прокуратуры пилота привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

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Росавиация инцидент самолет
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