Елена Троянская и Парис: какие фрески нашли в Помпеях. Видео

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В середине апреля в Помпеях во время раскопок нашли фрески в помещении, которое раньше служило банкетным залом. На них изображены герои Троянской войны, а также Елена Троянская и Парис. По легенде, именно похищение Елены Парисом стало поводом для начала войны.