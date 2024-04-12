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В Помпеях нашли фрески с героями Троянской войны

Археологи нашли в Помпеях банкетный зал с фресками с героями Троянской войны

Археологи в ходе раскопок в Помпеях обнаружили банкетный зал с сохранившимися фресками, пишет The Guardian. На них изображены герои Троянской войны.

Комната размером 15 на 6 м была расположена в частном доме на Виа Ди Нола, одной из главных улиц города, в так называемом «Регионе 9».

Стены зала выкрашены в черный цвет — вероятно для того, чтобы скрыть копоть от светильников. Он служил «местом для развлечений». На одной из фресок изображена Елена Троянская, которая впервые встречается с Парисом. Похищение Парисом Елены, согласно греческим мифам, послужило поводом для начала Троянской войны.

На другой Аполлон пытается добиться расположения принцессы Кассандры. Бог наделил ее даром пророчества, но после того как она отвергла его, проклял Кассандры и ее предсказаниям никто не верил. Она предвидела гибель Трои после похищения Парисом Елены, но не смогла ее предотвратить.

Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель пояснил, что функцией изображенных персонажей было развлечение гостей
и предоставление тем для разговоров во время пиров. «На самом деле речь идет о связях человека и судьбы: Кассандра, которая видит будущее, но ей никто не верит, Аполлон, который встал на сторону троянцев против греков, но, будучи богом, не смог обеспечить победу, Елена и Парис, которые, несмотря на свою политически некорректную любовную связь, являются причиной войны или, возможно, просто предлогом», — пояснил он. По его словам, люди встречались, чтобы поужинать после захода солнца, и в мерцающем свете светильников изображения казались почти ожившими, «особенно после нескольких бокалов хорошего вина».

Фрески датируются периодом между 15 годом до н.э. и 40-50 годами н.э.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году н.э., в результате чего близлежащий город Помпеи накрыло раскаленной лавой и ядовитым газом. Весь город был похоронен под толщей пепла и камней, погибли около 2 тыс. человек.

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