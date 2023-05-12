Восемь человек пострадали при землетрясении магнитудой около 5 вблизи Токио

Восемь человек пострадали при землетрясении вблизи Токио

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой около 5, которое произошло 11 мая недалеко от Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

В префектуре Тиба, где находился эпицентр подземных толчков, из-за землетрясения приостановили движение транспорта и закрыли школы, сообщает Reuters. В некоторых домах автоматически отключилась подача газа и воды. Были повреждены несколько зданий, с домов падала черепица. В магазинах разбивались бутылки, вазы и другие хрупкие предметы.

При землетрясении пострадали пять человек в Тибе и трое в префектуре Канагава. Среди пострадавших — пожилые женщины, которые упали с кроватей.