Харрисон Форд получил почетную награду Каннского фестиваля

Харрисон Форд приехал на фестиваль, чтобы представить пятый фильм о приключениях профессора археологии Индианы Джонса «Циферблат судьбы». 80-летний актер не будет сниматься в следующих фильмах франшизы

Актеры Харрисон Форд и Итан Исидор (Фото: Mike Coppola / Getty Images)

Американский актер Харрисон Форд получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, куда он приехал, чтобы представить фильм «Индиана Джонс и циферблат судьбы», передает AP.

«Я очень тронут. Говорят, когда человек вот-вот умрет, он видишь, как его жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами», — сказал Форд, принимая награду.

80-летний актер прошел по красной дорожке в сопровождении жены Калисты Флокхарт под главную музыкальную тему из серии фильмов об Индиане Джонсе. Он сообщил, что не будет сниматься в следующих фильмах франшизы.

«Циферблат судьбы» — не первый фильм об Индиане Джонсе, премьера которого состоялась в Каннах. Предыдущая, четвертая часть, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», была впервые представлена на фестивале в 2008 году.

Новый фильм о приключениях профессора археологии Индианы Джонса, в отличие от предыдущих четырех, снял не Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд. Лента выйдет в прокат 30 июня. Вместе с Фордом в картине сыграли Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Тоби Джонс и другие.

76-й Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая 2023 года. В первый день почетную награду за выдающийся вклад в развитие кинематографа вручили Майклу Дугласу.