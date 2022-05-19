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Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат Герман Лукьянов

Умер адвокат императорского дома Герман Лукьянов, добившийся реабилитации семьи Николая II
Прокуратура настаивала, что Романовы не могут быть реабилитированы, поскольку были репрессированы не по решению судебного органа, но в 2008 году Лукьянов добился положительного решения Верховного суда. Он умер на 61-м году жизни

В Москве в возрасте 60 лет умер юрист Герман Лукьянов, который был адвокатом Российского императорского дома, об этом ТАСС сообщил его друг Вячеслав Макаров.

«Сегодня утром умер адвокат Российского императорского дома Герман Лукьянов, который добился в Верховном суде реабилитации Николая II и царской семьи», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в канцелярию Российского императорского дома.

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Царская семья в 1913 году

Семья последнего российского императора Николая II была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, погибли также люди из окружения монарха. В ноябре 2007 года Верховный суд отказался реабилитировать Николая II и остальных расстрелянных, поскольку Генеральная прокуратура не обнаружила свидетельств существования официальных решений судебных и внесудебных органов, наделявшихся судебными функциями, о применении к царской семье репрессивных мер. Наличие таких документов является одним из ключевых условий для решения вопроса о реабилитации.

Лукьянов тогда заявил о категорическом несогласии с вердиктом Верховного суда: «Получается так, что большевики не нарушали прав и свобод семьи Романовых».

Реабилитации семьи Романовых удалось добиться спустя примерно год — в октябре 2008-го. «Восторжествовала справедливость, и в этом вопросе поставлена логическая точка», — оценил решение суда Лукьянов.

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Фото:Robert Hradil / Getty Images / Sotheby's

Герман Лукьянов родился в Саратове 30 октября 1961 года, в 1984 году он завершил обучение на судебно-прокурорском факультете в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского. После этого два года служил в армии, а с 1987-го в течение двух лет находился на должности следователя в органах военной юстиции в прокуратуре Московского округа противовоздушной обороны. Из Вооруженных сил уволился в звании старшего лейтенанта юстиции.

Юридическую практику он начал в 1990 году, спустя пять лет получил поручение дома Романовых защищать права и интересы, связанные с юридическими вопросами гибели императорской семьи и их реабилитации. В 2003 году Лукьянов стал поверенным в делах императорского дома.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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