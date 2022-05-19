В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 21:39
Небензя заподозрил ЕС в накоплении зерна вместо экспорта бедным странам Политика, 21:37
Стал известен первый соперник Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» Спорт, 21:36
Входящий в Turkish Airlines лоукостер начал полеты в Домодедово Бизнес, 21:31
ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам Общество, 21:13
Вадим Шипачев получил приз самому ценному игроку сезона КХЛ Спорт, 21:13
В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей Общество, 21:07
Форварда «Авангарда» признали лучшим новичком сезона КХЛ Спорт, 21:04
Макрон не исключил распространения конфликта на Украине на Молдавию Политика, 21:01
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 20:36
В «Уралочке» отреагировали на отказ Воронкова от извинений за расизм Спорт, 20:25
Умер написавший музыку к «Бегущему по лезвию» композитор Вангелис Общество, 20:25
Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса» Бизнес, 20:18
«Инфляция становится неудержимой». Эксперт допустил обвал рынка на 20% Инвестиции, 20:11
Общество ,  
0 

В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей

Басманный районный суд Москвы арестовал до 18 июля экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, обвиняемого в мошенничестве. Помимо него по делу проходят еще три человека
Дмитрий Щенятский
Дмитрий Щенятский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского на два месяца — до 18 июля 2022 года, сообщили РБК в суде.

Щенятский возглавлял «Протон-ПМ» (входит в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»; производит жидкостные ракетные двигатели, в том числе РД-191 для ракет-носителей «Ангара») с 2014 года. В декабре 2020 года Щенятский покинул пост, новым руководителем предприятия стал Иван Краснов, до этого занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Энергомаша». В «Протон-ПМ» сообщали, что бывший директор «продолжит профессиональную деятельность в сфере транспортного машиностроения». Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в сфере ОПК писала, что предприятие «Протон-ПМ» оказалось «в непростой экономической ситуации» из-за падения объема заказов и затрат на создание базы для серийного производства двигателя РД-191. «Протон-ПМ» производит также двигательную установку для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Автора стратегии «Аэрофлота» заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бизнес
Андрей Панов

Помимо Щенятского по делу проходят учредитель компании «Солвер», занимающейся инженерным консалтингом, Елена Рогатова, генеральный конструктор этой компании Радислав Бирбраер и заместитель директора по коммерческой деятельности «Протон-ПМ» Валерий Голдобин, сообщает ТАСС. Согласно данным «РБК Компании», исполнительным директором воронежской фирмы значится Павел Саликов, учредителями — Рогатова и Леонид Соколов.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству уточнили, что уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»; виновным грозит до десяти лет лишения свободы), связано с хищением бюджетных средств при реализации инвестиционной программы на предприятии «Протон-ПМ».

В Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции сообщается, что Басманный суд в то же время отказал следствию в заключении под стражу Рогатовой. Ее посадили под домашний арест на тот же срок. Голдобина также отправили под домашний арест.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Протон-ПМ уголовное дело мошенничество арест
Материалы по теме
Полиция предъявила экс-главе «Крымавтодора» обвинение в мошенничестве
Финансы
В Хабаровске задержали главу филиала РАНХиГС по обвинению в мошенничестве
Общество
Акционеры обвинили Netflix в мошенничестве
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter