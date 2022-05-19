В Москве арестовали экс-директора разработчика ракетных двигателей

Басманный районный суд Москвы арестовал до 18 июля экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, обвиняемого в мошенничестве. Помимо него по делу проходят еще три человека

Дмитрий Щенятский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского на два месяца — до 18 июля 2022 года, сообщили РБК в суде.

Щенятский возглавлял «Протон-ПМ» (входит в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»; производит жидкостные ракетные двигатели, в том числе РД-191 для ракет-носителей «Ангара») с 2014 года. В декабре 2020 года Щенятский покинул пост, новым руководителем предприятия стал Иван Краснов, до этого занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам «Энергомаша». В «Протон-ПМ» сообщали, что бывший директор «продолжит профессиональную деятельность в сфере транспортного машиностроения». Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в сфере ОПК писала, что предприятие «Протон-ПМ» оказалось «в непростой экономической ситуации» из-за падения объема заказов и затрат на создание базы для серийного производства двигателя РД-191. «Протон-ПМ» производит также двигательную установку для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Помимо Щенятского по делу проходят учредитель компании «Солвер», занимающейся инженерным консалтингом, Елена Рогатова, генеральный конструктор этой компании Радислав Бирбраер и заместитель директора по коммерческой деятельности «Протон-ПМ» Валерий Голдобин, сообщает ТАСС. Согласно данным «РБК Компании», исполнительным директором воронежской фирмы значится Павел Саликов, учредителями — Рогатова и Леонид Соколов.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству уточнили, что уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»; виновным грозит до десяти лет лишения свободы), связано с хищением бюджетных средств при реализации инвестиционной программы на предприятии «Протон-ПМ».

В Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции сообщается, что Басманный суд в то же время отказал следствию в заключении под стражу Рогатовой. Ее посадили под домашний арест на тот же срок. Голдобина также отправили под домашний арест.