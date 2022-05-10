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Клишас исключил запрет упоминать в СМИ уехавших из России людей

С инициативой запретить упоминание в СМИ уехавших из России после начала спецоперации артистов выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Клишас в ответ заявил, что подобных законов в России не будет
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В России не будут вводить запрет на упоминание в СМИ людей, покинувших страну в последние месяцы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули Страну в последние месяцы в России не будет», — написал он.

Ранее 10 мая с инициативой принятия в России закона, запрещавшего упоминать в СМИ и на интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из страны после начала спецоперации, выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — заявил он.

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С начала военной операции на Украине многие деятели культуры выехали за пределы России. О своем отъезде публично сообщали телеведущие Иван Ургант, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Максим Галкин, певцы Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен в список СМИ-иноагентов) и Монеточка (Елизавета Гырдымова), актрисы Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте. Также из России уехали многие журналисты и ИТ-специалисты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не считает врагами России тех, кто уехал после начала спецоперации. «Есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал представитель Кремля.

Его точку зрения не поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно», — заявил Кадыров.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил с критикой культурных деятелей, которые «убежали в другие страны, в теплые края — переждать, а еще хуже — вещают оттуда с обвинительными высказываниями». Позицию тех, кто оказался против российской спецоперации на Украине, Володин назвал «предательством».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Андрей Клишас эмигранты Военная операция на Украине Совфед
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