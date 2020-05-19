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СК начал проверку видео с гонками в Москве по статье о хулиганстве

По предварительным данным, в действиях организаторов гонок выявлены признаки хулиганства

Видео: majorka__777_ / Instagram
Видео: majorka__777_ / Instagram

Следственный комитет (СК) начал проверку после появления в социальных сетях видеозаписи с несанкционированными гонками в Москве. Об этом сообщили РБК источник, близкий к СК, и еще один — в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, проверку сообщений об организации несанкционированных автомобильных гонок на участке Проектируемого проезда № 7038, примыкающего к западной окраине Хованского кладбища, ведет отдел СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы (ТиНАО). По предварительным данным, в действиях организаторов гонок выявлены признаки хулиганства (ст. 213 УК).

О начале проверки сообщил и Telegram-канал Baza.

16 мая начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин сообщил РБК, что полиция ведет проверку сообщений о проведении нелегальных гонок.

«Устанавливаются водители, принимавшие участие в несанкционированном мероприятии, и его организаторы», — сказал представитель московского ГУ МВД, отметив, что по итогам проверки виновники могут быть привлечены к ответственности.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что в Новой Москве стритрейсеры устроили ночные гонки, и опубликовал видео, на котором видно, как на улице собралась толпа наблюдающих за гонками автомобилей. На кадрах также показано, что из-за большого скопления машин автобус не мог проехать по маршруту.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
Теги: стритрейсеры, Следственный комитет
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Полиция начала проверку после видео с уличными гонками в Москве
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