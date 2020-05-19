СК начал проверку видео с гонками в Москве по статье о хулиганстве

По предварительным данным, в действиях организаторов гонок выявлены признаки хулиганства

Видео: majorka__777_ / Instagram

Следственный комитет (СК) начал проверку после появления в социальных сетях видеозаписи с несанкционированными гонками в Москве. Об этом сообщили РБК источник, близкий к СК, и еще один — в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, проверку сообщений об организации несанкционированных автомобильных гонок на участке Проектируемого проезда № 7038, примыкающего к западной окраине Хованского кладбища, ведет отдел СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы (ТиНАО). По предварительным данным, в действиях организаторов гонок выявлены признаки хулиганства (ст. 213 УК).

О начале проверки сообщил и Telegram-канал Baza.

16 мая начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин сообщил РБК, что полиция ведет проверку сообщений о проведении нелегальных гонок.