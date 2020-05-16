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Полиция начала проверку после видео с уличными гонками в Москве

Сотрудники полиции начали проверку после появления в интернете видеозаписи с несанкционированными гонками в Москве. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

«Устанавливаются водители принимавшие участие в несанкционированном мероприятии и его организаторы», — добавил он.

Васенин отметил, что по итогам проверки участники гонок будут привлечены к ответственности по закону.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что в Новой Москве стритрейсеры устроили ночные гонки. Также канал опубликовал видео, на котором видно, как на улице собралась толпа людей, наблюдающая за гонками автомобилей. На кадрах также показано, что из-за большого скопления машин автобус не мог проехать по маршруту.

В начале мая в Санкт-Петербурге у дома № 6 по площади Островского состоялись несанкционированные гонки, передавал 78.ru. Полиция привлекла к ответственности 31, 27 и 26-летних водителей автомобилей Ford Mustang, Dodge и Chevrolet Camaro не только за нарушение ПДД, но и за нарушение режима самоизоляции.

Теги: полиция, гонки, проверка, Коммунарка, новости РБК
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