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ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

В спецслужбе пообещали оперативно проверять антикризисные информационные системы. Юристы считают, что у нее действительно есть такое право
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».

В ФСБ согласились с тем, что подобные системы должны быть защищены. В этой связи Черновольцев указал, что спецслужба готова рассматривать антикризисные информационные системы в недельный срок.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по новым технологиям Станислав Пугинский отметил, что системы мониторинга могут подпадать под закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», а потому их действительно необходимо согласовывать с ФСБ. При этом до сих пор нет данных, готовила ли мэрия Москвы модели угроз и техническое задание о создании информационной системы и были ли эти данные направлены на рассмотрение в ФСБ.

Как пишет «Коммерсантъ», Роскомнадзор после рассмотрения заключения московского отделения АЮР направил в департамент информационных технологий Москвы запрос о предоставлении информации об условиях обработки и использования полученных через приложение «Социальный мониторинг» персональных данных пользователей. В ведомстве также напомнили, что персональные данные по достижении целей их обработки необходимо уничтожить. В Минкомсвязи не видят необходимости в принятии дополнительных мер для соблюдения защищенности информационных систем и обработки данных, следует из ее ответа АЮР.

Паспортные данные нарушителей самоизоляции оказались в открытом доступе
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции граждан оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов. Как передает издание, наличие таких данных в открытом доступе подтвердили компании, которые занимаются исследованиями в области кибербезопасности. Руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство начало проверку по этим сообщениям.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ФСБ
Материалы по теме
Паспортные данные нарушителей самоизоляции оказались в открытом доступе
Общество
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