В Хабаровске по запросу КНР задержали двух китайцев

В Китае задержанные находились в розыске. На родине их обвиняют в пирамидальном селлинге. С помощью мошеннической схемы, по данным российского МВД, они похитили порядка $1,9 млрд

Аэропорт Хабаровска (Фото: Владимир Тарабащук / ТАСС)

Сотрудники правоохранительных органов задержали хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте МВД России.

Речь, по информации пресс-службы, идет о 41-летнем мужчине и 66-летней женщине. Оба они — граждане Китая, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк. На родине, по данным МВД, эти люди находятся в розыске. Там их обвиняют «в пирамидальном селлинге». В отделение полиции в России они были доставлены «рамках приграничного сотрудничества [российского МВД] с Министерством общественной безопасности КНР в провинции Хэйлунцзян», указали в полиции.

Задержанные, по данным российских сотрудников правопорядка, «входили в руководство преступного сообщества». «Для осуществления противоправной деятельности ими была создана коммерческая организация, которая состояла более чем из 50 тыс. сотрудников», — цитируются в заявлении МВД слова Волк.

В результате действий задержанных китайцев, по ее словам, пострадали более 1,5 млн человек, сумма причиненного им ущерба при этом составила порядка 13,4 млрд юаней (более $1,9 млрд).

Где сейчас находятся граждане Китая и будут ли они экстрадированы на родину, в сообщении российского министерства не уточняется. Других деталей о происшествии в пресс-службе также не привели.