Угрожавшего взрывом в посольстве Ирана в Париже задержали
Угрожавшего взрывом в посольстве Ирана в 16-м округе Парижа мужчину задержали, сообщают Le Parisien и BFM TV со ссылкой на источники в полиции.
Le Parisien пишет, что его задержали в 14:45 (15:45 мск). Он вошел в посольство примерно за три часа до этого, рассказывали очевидцы. По данным BFM TV, у него не обнаружили взрывчатки. Элитное подразделение полиции BRI осматривает машину, которой пользовался задержанный.
До этого источник AFP в полиции рассказал, что «свидетель увидел человека, входящего в здание с гранатой или в жилете со взрывчаткой».
По информации Le Parisien, мужчина повесил флаги на территории дипмиссии и заявил, что хочет отомстить за смерть брата.
Место происшествия оцепили, движение метро поблизости было приостановлено. Речь идет о движении по шестой линии между станциями La Motte-Picquet-Grenelle и CDG-Etoile и по девятой на участке от Franklin D. Roosevelt до Porte de Saint-Cloud.
Посольство США во Франции в сообщении в соцсети X попросило американцев избегать района, где находится иранская дипмиссия, и следовать указаниям местных властей.
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