Угрожавшего взрывом в посольстве Ирана в Париже задержали

У задержанного не обнаружили взрывчатки. Свидетель ранее заявил, что увидел человека, «входящего в здание с гранатой или в жилете со взрывчаткой». Подозреваемый сказал, что хочет отомстить за смерть брата, писала Le Parisien

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Угрожавшего взрывом в посольстве Ирана в 16-м округе Парижа мужчину задержали, сообщают Le Parisien и BFM TV со ссылкой на источники в полиции.

Le Parisien пишет, что его задержали в 14:45 (15:45 мск). Он вошел в посольство примерно за три часа до этого, рассказывали очевидцы. По данным BFM TV, у него не обнаружили взрывчатки. Элитное подразделение полиции BRI осматривает машину, которой пользовался задержанный.

До этого источник AFP в полиции рассказал, что «свидетель увидел человека, входящего в здание с гранатой или в жилете со взрывчаткой».

По информации Le Parisien, мужчина повесил флаги на территории дипмиссии и заявил, что хочет отомстить за смерть брата.

Место происшествия оцепили, движение метро поблизости было приостановлено. Речь идет о движении по шестой линии между станциями La Motte-Picquet-Grenelle и CDG-Etoile и по девятой на участке от Franklin D. Roosevelt до Porte de Saint-Cloud.

Посольство США во Франции в сообщении в соцсети X попросило американцев избегать района, где находится иранская дипмиссия, и следовать указаниям местных властей.