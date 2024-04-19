В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Неизвестный мужчина пришел в консульство Ирана в Париже и угрожает устроить взрыв, сообщили источники Le Parisien и Europe 1 в полиции.

На месте началась полицейская операция, здание консульства (находится в шестнадцатом округе Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни) оцеплено, сообщает BFM TV.

Работа шестой линии парижского метро приостановлена в целях безопасности.

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