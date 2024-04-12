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Дорога усыпана цветами: как Юрия Гагарина встречали на земле

Кадры встречи Юрия Гагарина на земле после первого полета в космос

Дорога усыпана цветами: как Юрия Гагарина встречали на земле
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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который слетал в космос. После полета он приземлился в Саратовской области, а спустя два дня поехал в Москву, где ему устроили торжественную встречу. Люди вышли на улицы и встречали его с цветами, плакатами. Горожане забирались на фонари, выглядывали с балконов, окон по пути следования кортежа с Гагариным. Как выглядела встреча Гагарина — в видео РБК.

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Фото:Shutterstock

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Теги
Юрий Гагарин космос полет космический корабль
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