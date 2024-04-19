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СК провел обыски у журналистки «Фонтанки»

СК провел обыски у автора «Фонтанки» по делу о фейках против журналиста Захарова
Ксения Клочкова
Ксения Клочкова (Фото: kseniia.klochkova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Санкт-Петербурге у автора «Фонтанки» Ксении Клочковой провели обыски в связи с делом против бывшего журналиста издания Андрея Захарова (признан Минюстом иноагентом), пишет «Фонтанка».

По данным издания, против Захарова возбуждено дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии).

О возбуждении дела против Захарова также сообщает петербургский «Московский комсомолец». Однако, по его информации, речь идет об уклонении от обязанностей из-за статуса «иноагента».

Как сообщает «Фонтанка», с обыском к Клочковой пришли сотрудники Следственного комитета около 9:00. Журналистка имеет статус свидетеля, поскольку могла контактировать с Захаровым. «МК» пишет, что обыски проходили по нескольким адресам.

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Захаров начал журналистскую карьеру в Петербурге, в «Фонтанке» работал до 2016-го. Затем в Москве работал в РБК, русской службе Би-би-си. В конце 2021-го, вскоре после признания иноагентом, сообщил об отъезде из России из-за «довольно беспрецедентной слежки». «Фонтанка» уточняет, что в последнее время журналист также находится за рубежом.

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Теги
«Фонтанка» Андрей Захаров обыски
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