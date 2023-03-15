Путин призвал прокуроров быстро реагировать на нарушения прав детей-сирот

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Прокуроры должны уделять самое серьезное внимание защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, заявил президент России Владимир Путин выступая на коллегии Генпрокуратуры. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Он отметил, что в ряде регионов возникали задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решалась проблема обеспечение жильем детей-сирот, например, им выдавали непригодные для жилья квартиры. «Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации», — сказал Путин.

По словам президента, ситуация, связанная с экономикой, в каждом регионе непростая, но «есть вещи абсолютно недопустимые и, прямо скажем, вопиющие». «На бюрократические издевательства над людьми и на прямое нарушение закона нужно быстро реагировать», — подчеркнул он.

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