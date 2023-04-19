В центре Москвы подожгли автомобиль главы фонда «Дар»

Полина Левина (Фото: fonddar.ru)

Во дворе одного из домов на Тверской улице Москвы неизвестный поджег автомобиль. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Там рассказали, что сообщение о случившемся поступило около 03:30. Прибывшие на место полицейские установили, что горят два автомобиля. Никто не пострадал, возгорание локализовали.

Видеозаписи с камер показали, что неизвестный приблизился к одному из автомобилей, облил капот жидкостью из емкости, после чего начался пожар. Злоумышленник с места происшествия скрылся, его ищут. Решается вопрос об уголовном деле.

РЕН ТВ со ссылкой на источник и телеграм-канал SHOT сообщили, что автомобиль Volvo принадлежал директору благотворительного фонда «Дар» Полине Левиной. Как уточнил SHOT, огонь перекинулся с автомобиля Левиной на стоявший рядом Lexus. Также из-за сильного пожара пострадали стены драматического театра.

РБК направил запрос в фонд «Дар». Организация занимается поддержкой образования.