На Манхэттене обрушилось здание

В Нью-Йрке обрушилось здание парковки, один человек погиб и пять пострадали

В Нью-Йорке обрушилось здание парковки, сообщают ABC и CBC. Инцидент произошел в Нижнем Манхэттене во второй половине дня 18 апреля. Здание расположено рядом с частным Университетом Пейсли, его эвакуировали.

Из-под завалов вытащили шесть человек. Один из них погиб, пятеро получили ранения. Четырех доставили в больницы, дин отказался от госпитализации, пишет NY Post.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что конструкции здания нестабильны, и спасатели применяют специальную технику. Причины произшедшего пока не установлены.

9 апреля жилой дом обрушился в центре Марселя. Повреждения получили и соседние здания. Префект региона Буш-дю-Рон назвал взрыв газа возможной причиной случившегося. После обрушения в доме начался пожар. Жителей здания и соседних жилых домов (всего около 30) эвакуировали. Спустя сутки из-под завалов извлекли тела двух человек.