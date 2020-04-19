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Ozon увидел всплеск спроса на машинки для стрижки и аппараты для маникюра

На фоне распространения коронавируса и перехода россиян в режим самоизоляции спрос на машинки для стрижки волос вырос почти в пять раз, а продажи аппаратов для маникюра увеличились на 442%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На фоне эпидемии нового коронавируса и введенного в рамках борьбы с ней режима самоизоляции спрос на машинки для стрижки волос с 1 по 15 апреля вырос на 391% по сравнению со средним показателем продаж в период стабильного спроса в 2019 году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ozon.

В своем исследовании эксперты проанализировали около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов. По их данным, помимо машинок для стрижки, россияне покупали универсальные триммеры для стайлинга, воск и гель, а также наборы специальных щеток для ухода за бородой и усами.

В период самоизоляции подскочил спрос и на маникюрные принадлежности. Так, в первую половину апреля на 196% выросли продажи ультрафиолетовых ламп для сушки и на 442% — аппаратов для маникюра. Также россияне покупали гель-лаки, базовые покрытия, пилки и средства для кутикулы.

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В то же время выросли продажи и уходовых средств для тела и волос — на 197% и 136% соответственно. Продажи товаров для ухода за лицом также увеличились — на 120%. Кроме того, после перехода на работу из дома россияне стали чаще покупать массажные подушки. Их продажи с 1 по 15 апреля выросли на 156%.

На фоне распространения коронавируса в России президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. В это время жители обязаны соблюдать режим самоизоляции. В Москве и Подмосковье в качестве ограничительной меры введен пропускной режим.

Парикмахерские, салоны красоты, а также фитнес-клубы, кинотеатры, торговые центры и другие места досуга и массового скопления людей в период самоизоляции временно закрыты. Предприятиям, которые нарушат антивирусные ограничения, грозит штраф до 500 тыс. руб.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, самоизоляция, маникюр, рост спроса
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